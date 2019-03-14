Держстат з'ясував стан здоров'я українців

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Третина громадян вважають, що на їхній стан здоров'я вплинув Чорнобиль

Половина українців (49,5%) оцінюють стан свого здоров'я як добрий, ще 40,5% - як задовільний, решта 10% - як поганий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

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За даними статистичного відомства, кількість осіб, які повідомили, що хворіли за останні 12 місяців, становить 81,6%.

Із загальної кількості осіб, які хворіли за останні 12 місяців, частка осіб, які повідомили, що перенесені захворювання негативно вплинули на повсякденну працездатність, становить 14,8%, на життєву активність - 33,0%.

У той же час, кількість осіб, які повідомили, що мають хронічні (6 місяців і більше) захворювання або проблеми зі здоров’ям, становить 38,9%.

Більшість українців (63,7%) вважають, що на стан їхнього здоров'я наслідки Чорнобильської катастрофи ніяк не вплинули. У той же час 36,3% вважають, що Чорнобиль вплинув на стан здоров'я.

Державна служба статистики України провела вибіркове опитування членів домогосподарств у жовтні 2018 року. В опитуванні взяли участь 8081 домогосподарств.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, середня сума витрат на ліки та лікування за останній рік серед тих, хто витрачав якісь кошти на ліки та лікування, становила 4 682 грн.

Нагадаємо, у лютому 2019 року більшість українців вже підписали контракт з сімейним лікарем в рамках медичної реформи. Три чверті (75%) респондентів, опитаних КМІС, відповіли "так" на запитання "Ви чи хто-небудь у Вашій сім'ї підписав контракт із Вашим сімейним лікарем?" (з них 10,6% відповіли, що зробили це в 2019 році, 64,5% - у 2018 році).