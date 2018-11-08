Українці платять за ліки та лікування 4,7 тис. грн на рік, - дослідження

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За медичну допомогу та ліки платять більшість українців

Середня сума витрат на ліки та лікування за останній рік серед тих, хто витрачав якісь кошти на ліки та лікування, становила 4 682 грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Центру Разумкова.

У той же час, 59% опитаних відповіли, що протягом року перед опитуванням вони платили за медичну допомогу (включаючи плату за стоматологічні послуги, для себе, своїх дітей чи інших осіб, які перебувають під їх піклуванням), що номінально навіть перевищує частку тих, хто відповів, що особисто звертався про медичну допомогу протягом двох останніх років.

Дані опитування свідчать, що 56% респондентів зверталися до лікаря протягом останніх двох років, 11% не зверталися через те, що не хворіли, 11% - тому що вважають, що це для них занадто дорого, 8% не зверталися через недовіру до кваліфікації медичного персоналу, 8% - тому що вважають, що самі знають, як лікуватися (з попереднього досвіду, поради сусіда, друга), 7% - через великі черги в поліклініках, 4% - через погане ставлення, грубість, хамство з боку медичного персоналу, 2% - через те, що далеко і незручно добиратися до медичної установи, 2% - тому, що не знають, до кого звернутися.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 28 вересня по 3 жовтня 2018 року. Опитування проводилося в усіх регіонах України за винятком та окупованих територій Опитано 2 018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців негативно ставляться до будь-яких реформ, але у разі поінформованості щодо конкретної реформи позитивна оцінка зростає до 60%.

Відзначимо, що українці в цілому погано обізнані щодо реформ в Україні. Найменше виявилося тих, хто нічого не знає про реформу системи охорони здоров’я ("нічого не знають" про неї лише 13% респондентів).