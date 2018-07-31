У Держслужбі зайнятості розповіли про тенденції тіньового ринку праці в Україні

В Україні рівень безробіття на сьогодні складає 9,7%, а в Європі - 7,4%

У Державній службі зайнятості констатують зменшення кількості неофіційно працевлаштованого населення у порівнянні з минулим роком. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив в. о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наразі 21,8% порівняно із 22,3% в минулому році працюють поза межами соціального законодавства, тобто у "тіні".

"Державна статистика каже, що 21,8% порівняно із 22,3% в минулому році працюють поза межами соціального законодавства, тобто працюють в тіні, а відтак не сплачують податки у соціальні фонди", - підкреслив в.о. голови Держслужби.

Як зазначив Ярошенко, в Україні рівень безробіття на сьогодні складає 9,7%, а в Європі - 7,4%.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у Києві планують працевлаштовувати понад 10 тисяч безробітних щорічно. Так, на засіданні постійної комісії Київської міськради з питань охорони здоров'я та соціального захисту депутати погодили програму зайнятості населення Києва на 2018-2020 роки.

В Україні станом на 1 липня 2018 року кількість безробітних зменшилася і складає 303,9 тисяч. Це більш ніж на 12 тисяч менше, ніж місяцем раніше - 316 тис. безробітних.