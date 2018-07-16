В Украине уменьшилось количество безработных

Количество безработных составляет 303,9 тысяч - на 12 тысяч меньше, чем месяцем ранее

В Украине по состоянию на 1 июля 2018 года количество безработных уменьшилось и составляет 303,9 тысяч. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.

Это более чем на 12 тысяч меньше, чем месяцем ранее - 316 тыс. безработных.



В стране в апреле-июне официальный уровень безработицы сохранился на 1,2% к населению трудоспособного возраста.

Количество вакансий в июне составило 82,4 тысяч (4 человека претендуют на 1 вакансию). Средний размер пособия на одного безработного - 2 425 гривен.

Фото: уровень безработицы (www.ukrstat.gov.ua)

Напомним, 25 июня Госстат сообщал, что уровень безработицы в Украине постепенно снижается и по итогам первого квартала составил 9,7% против 9,9% кварталом ранее.