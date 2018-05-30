В Киеве планируют трудоустроить более 10 тысяч безработных ежегодно

Соответствующее распоряжение принято комиссией Киевского городского совета

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам охраны здоровья и социальной защиты депутаты согласовали программу занятости населения Киева на 2018-2020 годы, в которой запланировано трудоустройство более 10 тысяч безработных ежегодно. Об этом сообщил директор Департамента социальной политики исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Юрий Крикунов.

В частности, по его словам в настоящее время основными проблемами, которые существуют на столичном рынке труда является дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы и недостаточные возможности повышения квалификационного уровня работников. Кроме того, имеющиеся проблемы молодежной безработицы, теневой занятости и выплаты заработной платы "в конвертах". Предложенная Программа занятости населения Киева на 2018-2020 годы призвана урегулировать эти проблемы.

Также, в планах создание дополнительного спроса на рабочую силу, повышение квалификации работников и уровня осведомленности населения о возможностях на рынке труда. Также одна из ключевых задач программы - содействие занятости граждан, которые нуждаются в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда.

"В результате реализации данной Программы ожидается повышение занятости населения 62,6%. Вместе с тем, уровень безработицы киевлян в возрасте от 15 до 70 лет снизится до 6,1%. С помощью столичной службы занятости планируется трудоустроить ежегодно более 10 тысяч безработных. А профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации будут проходить 4,3 тысячи нетрудоустроенных лиц. Хочу отметить, что несмотря на сложные процессы, которые происходят в социально-экономической сфере государства, ситуация на столичном рынке труда остается одной из лучших в регионе", - отметил он.

По его словам, благодаря реализации Программы занятости в 2017 году было принято на работу на созданные новые рабочие места 73 тысячи человек (прогнозный показатель выполнен на 104,2%). Кроме того, с помощью службы занятости в прошлом году было трудоустроено свыше 10,1 тысяч безработных (прогнозный показатель выполнен на 109,5%). В целом в столице самый низкий показатель нагрузки на 10 свободных рабочих мест - 14 человек, в то время как по Украине - 70 граждан.

Финансирование предложенной программы будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных в рамках программы “Забота. Навстречу киевлянам” и Фонд на случай безработицы.

Напомним, как сообщалось ранее, в Украине (без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в марте 2018 года уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 1,4%.