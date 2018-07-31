В Госслужбе занятости рассказали о тенденциях теневого рынка труда в Украине

В Украине уровень безработицы на сегодня составляет 9,7%, а в Европе - 7,4%

В Государственной службе занятости констатируют уменьшение количества неофициально трудоустроенного населения по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил и. о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас 21,8% по сравнению с 22,3% в прошлом году работают за пределами социального законодательства, то есть в "тени".

"Государственная статистика говорит, что 21,8% по сравнению с 22,3% в прошлом году работают за пределами социального законодательства, то есть работают в тени, а значит не платят налоги в социальные фонды", - подчеркнул и.о. главы Госслужбы.

Как отметил Ярошенко, в Украине уровень безработицы на сегодня составляет 9,7%, а в Европе - 7,4%.

Напомним, как писало РБК-Украина, в Киеве планируют трудоустраивать более 10 тысяч безработных ежегодно. Так, на заседании постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты депутаты согласовали программу занятости населения Киева на 2018-2020 годы.

В Украине по состоянию на 1 июля 2018 года количество безработных уменьшилось и составляет 303 900. Это более чем на 12 000 меньше, чем месяцем ранее - 316 тыс. безработных.