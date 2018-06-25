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В Украине снизился уровень безработицы - Госстат

НовостиОбщество    25.06.2018 - 20:24
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Уровень безработицы среди женщин несколько меньше среднего по стране и составляет 9,1%

Уровень безработицы в Украине постепенно снижается и по итогам первого квартала составил 9,7% против 9,9% кварталом ранее. Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики передает "Урядовый портал".

Отмечается, что данные Госстата собраны и проанализированы по методологии Международной организации труда.

"Так, в абсолютных показателях количество занятого населения в Украине в возрасте 15-70 лет составляла 16 млн человек, безработных - 1,7 млн человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в географическом и половом разрезе уровень занятости и безработицы оказался неравномерным. Так, уровень безработицы среди женщин несколько меньше среднего по стране и составляет 9,1%. Так же 9,1% составляет уровень безработицы среди жителей городов.

Напомним, ранее в Госстате сообщили, что в Украине (без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в мае 2018 года уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 1,2%.

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Теги публикации: безработица  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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