В Украине снизился уровень безработицы - Госстат

Уровень безработицы среди женщин несколько меньше среднего по стране и составляет 9,1%

Уровень безработицы в Украине постепенно снижается и по итогам первого квартала составил 9,7% против 9,9% кварталом ранее. Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики передает "Урядовый портал".

Отмечается, что данные Госстата собраны и проанализированы по методологии Международной организации труда.

"Так, в абсолютных показателях количество занятого населения в Украине в возрасте 15-70 лет составляла 16 млн человек, безработных - 1,7 млн человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в географическом и половом разрезе уровень занятости и безработицы оказался неравномерным. Так, уровень безработицы среди женщин несколько меньше среднего по стране и составляет 9,1%. Так же 9,1% составляет уровень безработицы среди жителей городов.

Напомним, ранее в Госстате сообщили, что в Украине (без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в мае 2018 года уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 1,2%.