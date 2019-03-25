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Держсекретар США звинуватив Росію в посиленні кризи у Венесуелі

Новини » Політика    25.03.2019 - 17:48
Держсекретар США звинуватив Росію в посиленні кризи у Венесуелі
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

США і регіональні країни не будуть "стояти осторонь, поки Росія підвищує напруженість у Венесуелі"

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео під час розмовою з головою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив, що "США не будуть стояти осторонь, поки Росія посилює напруженість у Венесуелі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

В повідомленні Державного департаменту щодо телефонної розмови Помпео з Лавровим сказано, що держсекретар заявив російському міністру закордонних справ Лаврову, що США і регіональні країни не будуть "стояти осторонь, поки Росія підвищує напруженість у Венесуелі".

Крім того, Майк Помпео звинуватив Росію у перекиданні до Венесуели російських військових, які нібито потрібні для підтримки влади законного президента Боліваріанської Республіки Ніколаса Мадуро. Все це, на думку Помпео, лише посилить страждання венесуельців, які нібито в більшості своїй підтримують Хуана Гуайдо.

Напередодні в столиці Венесуели Каракас прилетіли два літаки Міністерства оборони Російської Федерациис групою військовослужбовців або бійців приватних військових компаній.

Пізніше представник уряду президента Венесуели Ніколаса Мадуро підтвердив прибуття в країну літаків з російськими військовими. За словами представника, російські військові прибули в Каракас в рамках триваючої військової співпраці двох союзників".

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