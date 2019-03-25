Госсекретарь США обвинил Россию в усугублении кризиса в Венесуэле

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

США и региональные страны не будут "стоять в стороне, пока Россия повышает напряженность в Венесуэле"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео во время разговором с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что "США не будут стоять в стороне, пока Россия усугубляет напряженность в Венесуэле". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

В сообщении Государственного департамента относительно телефонного разговора Помпео с Лавровым сказано, что госсекретарь заявил российскому министру иностранных дел Лаврову, что США и региональные страны не будут "стоять в стороне, пока Россия повышает напряженность в Венесуэле".

Кроме того, Майк Помпео обвинил Россию в переброске в Венесуэлу российских военных, которые якобы нужны для поддержки власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Все это, по мнению Помпео, лишь усугубит страдания венесуэльцев, которые якобы в большинстве своем поддерживают Хуана Гуайдо.

Накануне в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны Российской Федерациис группой военнослужащих или бойцов частных военных компаний.

Позже представитель правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными. По словам представителя, российские военные прибыли в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".