ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держпродспоживслужба отримає дані киян, що повернулися з-за кордону

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 17:03
Держпродспоживслужба отримає дані киян, що повернулися з-за кордону
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інформацію щодо таких жителів столиці надасть ДПСУ

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в рамках заходів протидії коронавірусу отримає інформацію щодо жителів Києва, які нещодавно повернулися з-за кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Сьогодні постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зобов'язала Державну прикордонну службу надати Держпродспоживслужбі всю інформацію щодо киян, які повернулися з-за кордону після 10 березня. Виконати рішення ДПСУ має до 25 березня.

"Державній прикордонній службі надати інформацію Головному управлінню Держпродспоживслужби в місті Києві щодо мешканців міста, які прибули з-за кордону з 10 березня 2020 року", - йдеться в протоколі комісії.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів України оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації у Києві через спалах коронавірусу. Надзвичайну ситуацію також було введено в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Також РБК-Україна з посиланням на джерела серед народних депутатів повідомляло, що у вівторок, 24 березня, Верховна рада проголосує за введення надзвичайного стану в Україні. Очікується, що у вівторок Рада збереться на позачергове засідання.

В Україну сьогодні прибудуть майже 30 авіарейсів з українцями У Луцьку зафіксували перший випадок коронавірусу
Новини України КМДАКиївКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся