Госпродпотребслужба получит данные киевлян, вернувшихся из-за границы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Информацию о таких жителях столицы предоставит ГПСУ

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в рамках мер по противодействию коронавируса получит информацию о жителях Киева, недавно вернувшихся из-за границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сегодня постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обязала Государственную пограничную службу предоставить Госпродпотребслужбе всю информацию о киевлянах, вернувшихся из-за границы после 10 марта. Выполнить решение ГПСУ должны до 25 марта.

"Государственной пограничной службе предоставить информацию Главному управлению Госпродпотребслужбы в городе Киеве о жителях города, которые прибыли из-за границы с 10 марта 2020 года", - говорится в протоколе комиссии.

Напомним, вчера Кабинет министров Украины объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Чрезвычайная ситуация также была введена в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Также РБК-Украина со ссылкой на источники среди народных депутатов сообщало, что во вторник, 24 марта, Верховная рада проголосует за введение чрезвычайного положения в Украине. Ожидается, что во вторник Рада соберется на внеочередное заседание.