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У Держміграції роз'яснили графік видачі паспортів українців під час виборів

Новини » Вибори 2019    26.03.2019 - 17:15
У Держміграції роз'яснили графік видачі паспортів українців під час виборів
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Держміграції буде організоване чергування працівників у день виборів

У переддень та день проведення виборів в Україні 30 та 31 березня українці, які з певних обставин очікували на видачу паспортів, зможуть їх отримати за готовності. Про це повідомляє Державна міграційна служба України у своєму Facebook.

У Держміграції буде організоване чергування працівників.

У Держміграції роз'яснили графік видачі паспортів українців під час виборів

"Державна міграційна служба України сприяє тому, щоб громадяни України змогли реалізувати своє виборче право, маючи на руках паспорт громадянина України. Тому у переддень та день проведення виборів 30 та 31 березня 2019 року організовано чергування працівників територіальних органів та підрозділів ДМС на території усієї України", - йдеться у повідомленні.

У ДМС також зазначили, що звернулися до поліграфічного комбінату "Україна" щодо "невідкладного виготовлення" паспортів.

Нагадаємо, глава Мін'юсту Павло Петренко заявив, що перед виборами президента України суди працюватимуть у спеціальному режимі. За його словами, в день виборів президента суди працюватимуть цілодобово.

Як писало РБК-Україна раніше, Національна поліція і МВС з понеділка, 25 березня, перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні, які відбудуться 31 березня 2019 року.

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