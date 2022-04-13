У Держдумі пригрозили Зеленському відповідальністю за долю Медведчука
Голова російської Держдуми В'ячеслав Володін відреагував на затримання Службою безпеки України лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Володіна.
Спікер Держдуми назвав затримання нардепа політичним переслідуванням. За його словами, президент Зеленський закував у кайданки "свого опонента №1".
"Якщо щось трапиться із Віктором Медведчуком, відповідати доведеться Зеленському", – заявив Володін.
Напередодні СБУ провела багаторівневу спецоперацію із затримання Медведчука. Лідер ОПЗЖ намагався втекти з Київської області, де переховувався від початку війни, до невизнаного Придністров'я. Звідти спецпризначенці ФСБ мали евакуювати його до Москви.
До слова, затриманий охоронець Медведчука розповів СБУ про місце переховування нардепа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.