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В Госдуме пригрозили Зеленскому ответственностью за судьбу Медведчука

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Москва, Среда 13 апреля 2022 23:07
В Госдуме пригрозили Зеленскому ответственностью за судьбу Медведчука Фото: Вячеслав Володин (duma.gov.ru)
Автор: Антон Федорцив

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на задержание Службой безопасности Украины лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Володина.

Спикер Госдумы назвал задержание нардепа политическим преследованием. По его словам, президент Зеленский заковал в наручники "своего оппонента №1".

"Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придётся Зеленскому", – заявил Володин.

Накануне СБУ провела многоуровневую спецоперацию по задержанию Медведчука. Лидер ОПЗЖ пытался бежать из Киевской области, где скрывался с начала войны, в непризнанное Приднестровье. Оттуда спецназовцы ФСБ должны были эвакуировать его в Москву.

К слову, задержанный охранник Медведчука рассказал СБУ о месте укрывательства нардепа.

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