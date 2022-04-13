В Госдуме пригрозили Зеленскому ответственностью за судьбу Медведчука
Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на задержание Службой безопасности Украины лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Володина.
Спикер Госдумы назвал задержание нардепа политическим преследованием. По его словам, президент Зеленский заковал в наручники "своего оппонента №1".
"Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придётся Зеленскому", – заявил Володин.
Накануне СБУ провела многоуровневую спецоперацию по задержанию Медведчука. Лидер ОПЗЖ пытался бежать из Киевской области, где скрывался с начала войны, в непризнанное Приднестровье. Оттуда спецназовцы ФСБ должны были эвакуировать его в Москву.
К слову, задержанный охранник Медведчука рассказал СБУ о месте укрывательства нардепа.
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