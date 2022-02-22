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Росія та "ЛДНР" підписали договір про "дружбу": основні пункти

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Москва, Вівторок 22 лютого 2022 00:43
Росія та "ЛДНР" підписали договір про "дружбу": основні пункти Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін після визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" підписав з ватажками цих незаконних формувань "договір про дружбу". Він передбачає низку зобов'язань, а термін його дії становить 10 років.

РБК-Україна розповідає, що містить в собі цей договір.

Основні пункти договорів між Росією та "ЛНР" і "ДНР":

  • спільна оборона;
  • спільна охорона "кордонів" так званих "ДНР" та "ЛНР";
  • право сторін використовувати військову інфраструктуру та військові бази на території одне одного;
  • визнання документів, які видають державні органи всіх сторін;
  • Росія бере на себе підтримання фінансової та банкової систем "ДНР" та "ЛНР".
  • Платіжним засобом на території "ДНР" та "ЛНР" є рубль.

Текст так званого "договору про дружбу":

Нагадаємо, Путін також розпорядився, щоб на територію "ДНР" та "ЛНР" увійшли російські війська.

Як повідомляють очевидці, російські війська вже на території ОРДЛО та прямують до лінії фронту.

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