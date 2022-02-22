Росія та "ЛДНР" підписали договір про "дружбу": основні пункти
Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Президент Росії Володимир Путін після визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" підписав з ватажками цих незаконних формувань "договір про дружбу". Він передбачає низку зобов'язань, а термін його дії становить 10 років.
РБК-Україна розповідає, що містить в собі цей договір.
Основні пункти договорів між Росією та "ЛНР" і "ДНР":
- спільна оборона;
- спільна охорона "кордонів" так званих "ДНР" та "ЛНР";
- право сторін використовувати військову інфраструктуру та військові бази на території одне одного;
- визнання документів, які видають державні органи всіх сторін;
- Росія бере на себе підтримання фінансової та банкової систем "ДНР" та "ЛНР".
- Платіжним засобом на території "ДНР" та "ЛНР" є рубль.
Текст так званого "договору про дружбу":
Нагадаємо, Путін також розпорядився, щоб на територію "ДНР" та "ЛНР" увійшли російські війська.
Як повідомляють очевидці, російські війська вже на території ОРДЛО та прямують до лінії фронту.