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Санкції проти патріотів із УПЦ МП не працюватимуть, - Епіфаній

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 00:02
Санкції проти патріотів із УПЦ МП не працюватимуть, - Епіфаній
Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній зазначив, що в московському патріархаті не всі знаходяться під впливом Москви

Предстоятель нової церкви Епіфаній (Думенко) заявив, що санкції проти патріотів із УПЦ МП не працюватимуть.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ предстоятеля нової церкви Епіфанія (Думенко) в ефірі "Свободи слова" на ICTV. 

"Томос є ніби другим хрещенням для України.. Ми не можемо сказати, що в московському патріархаті всі знаходяться під впливом Москви. Там багато є достойних архієреїв, які працюють над розбудовою церкви. На жаль, в них не має ще певної довіри. В них є певний страх. Але ми готові їх прийняти та захистити. Бо зараз ви бачили, що відбувається по відношенню до тих, хто прийшов на собор. Відбувся синод.. Але вони повинні зрозуміти, що санкції, застосовані до них, є не дієвими. Вони стали архієреями канонічної церкви. Ті санкції не будуть діяти в подальшому. Москва буде докладати шалених зусиль для того, щоб цих переходів не відбувалося. Щоб ті люди, які прагнуть до єдності, мали перепони на цьому шляху. Ми віримо, що здолаємо ці перепони",  -сказав Епіфаній.

За його словами, в московському патріархаті не всі знаходяться під впливом Москви.

"Ніякого захоплення храмів не буде. Ті парафії, які захочуть стати частиною парафії, будуть прийняті. Ми стоїм на позиції того, що все має пройти мирно і спокійно", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що православна церква України готова прийняти ієрархів УПЦ Московського патріархату.

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