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Епіфаній проводить першу літургію на посту глави нової церкви

Новини » Суспільство    16.12.2018 - 10:07
Епіфаній проводить першу літургію на посту глави нової церкви
Фото: митрополит Епіфаній (twitter.com/cerkva_info)

Літургія проходить у Михайлівському соборі

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) проводить першу літургію на посту предстоятеля автокефальної Православної церкви України. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, літургія проходить в Михайлівському соборі у Києві.

Відео "Радіо Свобода".

 
Перша літургія предстоятеля Епіфанія

Перша літургія предстоятеля єдиної помісної автокефальної Православної Церкви України Епіфанія. Стрімимо з Михайлівського собору.

Опубліковано Радіо Свобода Субота, 15 грудня 2018 р.

 

Нагадаємо, за підсумками Об'єднавчого собору українських церков митрополита Епіфанія обрали предстоятелем Православної церкви України. За нього у другому турі проголосувала більшість архієреїв, які брали участь в Соборі. Йому також надали титул митрополита Київського і всієї України.

У своєму зверненні після собору Епіфаній закликав всіх українських архієреїв приєднатися до єдиної помісної церкви.

"Я б хотів закликати всіх наших братів-архієреїв, всіх вірних, до новоствореної єдиної української православної церкви. Двері нашої церкви відкриті для всіх. Ми закликаємо всіх до єднання, ми закликаємо всіх бути в цій визнаній єдиній помісній українській православній церкві", - заявив Епіфаній.

Він також зазначив, що у духовенства попереду ще багато роботи.

"Ми маємо завершити справу єднання українського православ'я, захищати наше українське богословську освіту і науку, молитися про припинення війни і воцаріння справедливого світу в Україні. Нехай нам в цьому допоможе Господь", - додав Епіфаній.

 

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