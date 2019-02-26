Стало відомо точне місце проведення саміту Трампа та Кім Чен Ина

Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

П'ятизірковий готель Sofitel Legend Metropole розташований в розкішній історичній будівлі 1901 року побудови

Саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина пройде в ханойскому готелі Sofitel Legend Metropole. Про це повідомляє Yоuһар.

Як повідомляється, це п'ятизірковий готель, який розташований в розкішній історичній будівлі 1901 року споруди в центрі Ханоя. Біля нього знаходиться президентський палац.

Зазначимо, що Дональд Трамп і Кім Чен Ин вже прибули до В'єтнаму. Трамп приїхав сьогодні ввечері і вже відправився в готель JW Marriott. Кім Чен Ин прибив ще вранці. Зустріч сторін відбудеться на цьому тижні - в середу і четвер.

У Білому домі повідомили, що Трамп і Кім Чен Ин обговорять прогрес в денуклеаризації Корейського півострова, про що домовилися ще на першому саміті в минулому році. Південна Корея вважає, що за підсумками зустрічі може бути припинення Корейської війни 1950-1953 років.

Нагадаємо, що США досі вважає загрозою КНДР. Зокрема, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що існує загроза відновлення Північною Кореєю ядерних програм. Також Помпео додав, що зараз денуклеарізація Корейського півострова залишається неможливою.