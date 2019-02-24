У Білому домі побоюються, що Трамп при зустрічі з лідером КНДР піде на поступки

Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

На Трампа чинять сильний тиск усередині США

Оточення президента США Дональда Трампа в Білому домі стурбоване можливими поступками, на які може піти Трамп при зустрічі з лідером Північної Кореї КНДР Кім Чен Ином на саміті в Ханої. Як інформує РБК-Україна, про це пише The Washington Post.

Наголошується, що стратегія Трампа може бути обумовлена внутрішньополітичною ситуацією. Зокрема, кілька помічників американського президента у розмові з WP висловили скептичне ставлення до того, що ця зустріч дасть перспективи прогресу в діалозі з КНДР.

Так, в Білому домі заявляють, що документ про денуклеаризацію Корейського півострова, підписаний під час першої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина в Сінгапурі в минулому році, в більшій мірі був символічний. Все тому, що Вашингтон і Пхеньян так і не досягли спільного розуміння того, що означає цей документ, хоч і заявляли про підтримку ядерного роззброєння КНДР.

Одночасно, пише The Washington Post, на Трампа чиниться сильний тиск всередині США. Зокрема, справа про російське втручання підштовхує американського президента до того, щоб відвернути увагу громадськості від роботи спецпрокурора з розслідування цієї справи - Роберта Мюллера.

В той же день, 28 лютого, коли у Трампа та Кім Чен Ина відбудеться саміт в Ханої, в Конгресі США будуть слухатися свідчення екс-адвоката Трампа - Майкла Коена.

Оточення Трмпа припускає, що домовитися про поступки сторони можуть під час особистих переговорів, коли вони залишаться тет-а-тет.

Нагадаємо, північнокорейські ЗМІ повідомили 23 лютого 2019, що лідер КНДР Кім Чен Ин відправився до В'єтнаму на другий саміт з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, який відбудеться 27-28 лютого в Ханої.

Зазначимо, підсумком першої зустрічі лідерів США і КНДР стала спільна декларація про денуклеаризацію Корейського півострова.