ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Держдепі прокоментували воєнний стан в Україні

Новини » Політика    06.12.2018 - 13:27
У Держдепі прокоментували воєнний стан в Україні
Фото: Курт Волкер (Віталій Носач, РБК-Україна)

Спецпредставник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер прокоментував введення воєнного стану в десяти областях України

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував введення військового стану у десяти областях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Волкер, відповідаючи на запитання щодо правильності воєнного стану, сказав: "Я думаю, що існують конкретні причини, чому український уряд вирішив ввести воєнний стан в обмеженому форматі - на 30 днів і лише в декількох регіонах країни, щоб це не зачіпало президентські вибори, але дозволило мобілізацію призовників, пересування військових сил".

"Я думаю, що важливо, щоб Україна була сильною і стійкою демократією, яка не потребує воєнного стану як довгострокового рішення", - заявив він.

Нагадаємо, Верховна рада україни 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, воєнний стан в Україні запроваджується строком на 30 діб з 14:00 26 листопада. Воєнний стан вводиться в десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

Петро Порошенко в ході свого звернення до українського народу щодо введення воєнного стану підкреслив, що вибори президента повинні відбутися згідно Конституції - 31 березня 2019 року. За словами глави держави, військовий стан жодним чином не повинно вплинути на початок виборчої кампанії.

Волкер в найближчі два тижні відвідає Україну Порошенко: десантники ЗСУ передислокуються на кордон з Росією
Новини України военное положениеКурт Волкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся