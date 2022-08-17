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У Держдепі звинуватили Китай у підриві статусу-кво навколо Тайваню

Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

Китай своїми агресивними діями підриває статус-кво навколо Тайваню і порушує стабільність в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Держдепартаменту Неда Прайса в ході прес-конференції.

За його словами, КНР зробила небезпечні кроки навколо Тайваню після "безневинного" візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайбей, який не був безпрецедентним. За його словами, такі поїздки повністю відповідають політиці "одного Китаю", якої дотримується Вашингтон.

Представник Держдепу зазначив, що Пекін продовжує посилювати тиск на Тайвань, прагне залякати його за допомогою озброєння і втрутитися в демократичні процеси.

"Ці дії, крім створення додаткових ризиків, підірвали статус-кво і, в свою чергу, основи миру і стабільності навколо Тайваню. І те, що ми бачимо зараз, схоже, є початковою стадією інтенсифікації цих зусиль", - підкреслив Прайс.

Нагадаємо, ситуація навколо Тайваню загострилася після візиту Пелосі в Тайбей.

Тоді Китай оголосив військові навчання навколо острова, в яких здійснювалися запуски бойових ракет, здатних нести ядерну зброю.

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