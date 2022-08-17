В Госдепе обвинили Китай в подрыве статуса-кво вокруг Тайваня

По его словам, КНР предприняла опасные шаги вокруг Тайваня после "безобидного" визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, который не являлся беспрецедентным. По его словам, такие поездки полностью соответствуют политике "одного Китая", которой придерживается Вашингтон.

Представитель Госдепа отметил, что Пекин продолжает усиливать давление на Тайвань, стремится запугать его при помощи вооружения и вмешаться в демократические процессы.

"Эти действия, помимо создания дополнительных рисков, подорвали статус-кво и, в свою очередь, основы мира и стабильности вокруг Тайваня. И то, что мы видим сейчас, похоже, является начальной стадией интенсификации этих усилий", - подчеркнул Прайс.