UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Госдепе обвинили Китай в подрыве статуса-кво вокруг Тайваня

Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Китай своими агрессивными действиями подрывает статус-кво вокруг Тайваня и нарушает стабильность в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса в ходе пресс-конференции.

По его словам, КНР предприняла опасные шаги вокруг Тайваня после "безобидного" визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, который не являлся беспрецедентным. По его словам, такие поездки полностью соответствуют политике "одного Китая", которой придерживается Вашингтон.

Представитель Госдепа отметил, что Пекин продолжает усиливать давление на Тайвань, стремится запугать его при помощи вооружения и вмешаться в демократические процессы.

"Эти действия, помимо создания дополнительных рисков, подорвали статус-кво и, в свою очередь, основы мира и стабильности вокруг Тайваня. И то, что мы видим сейчас, похоже, является начальной стадией интенсификации этих усилий", - подчеркнул Прайс.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита Пелоси в Тайбэй.

Тогда Китай объявил военные учения вокруг острова, в которых осуществлялись запуски боевых ракет, способных нести ядерное оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайГосударственный департамент СШАТайвань