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Держдеп про заборону віз для росіян: не хотіли б закривати шляхи безпеки для дисидентів

Фото: спікер Держдепартаменту Нед Прайс (usembassy gov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У США не підтримують введення заборони на видачу віз громадянам РФ, оскільки це закрило б шляхи до втечі для російських дисидентів.

Про це заявив спікер Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Михайла Комадовського у Twitter.

"США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини", - сказав Прайс.

За його словами, США також ясно дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії.

Прайс також додав, що з 24 лютого США запровадили візових обмежень щодо майже 5 тисяч осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Як повідомлялося раніше, в Європейському союзі все ще немає єдиної думки щодо введення обмежень на видачу туристичних віз громадянам РФ.

При цьому заборону підтримали в Естонії, Латвії, Польщі, Фінляндії і Чехії.

Окрім того, Литва закликала ЄС прийняти єдине рішення щодо скасування туристичних віз для росіян, оскільки так санкції будуть працювати більш ефективно.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав заборону на видачу шенгенських віз громадянам Росії. Він пояснив таке рішення небажанням ускладнювати росіянам можливості тікати від диктатури Кремля.

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