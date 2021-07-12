Зеленський розповів, чи планує щось просити у Байдена під час візиту до США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно розуміти ситуацію з безпекою в країні, зокрема, чи нададуть союзники допомогу. Однак у президента Сполучених Штатів Джо Байдена він просити нічого не буде.

"Приділяти увагу приємніше, ніж просити про щось. Я думаю, що наша країна врешті - решт може сама про себе подбати. Нам необхідне розуміння ситуації з безпекою завтрашнього дня. Я думаю, нам потрібно це знати, тому що ми повинні розуміти і війну, і те, що буде завтра. Чи залишаємося ми самі по собі, одні чи ні. Це різні напрямки. Це пріоритет реформ того чи іншого роду", - заявив Зеленський.