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Зеленський розповів, чи планує щось просити у Байдена під час візиту до США

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Понеділок 12 липня 2021 17:30
Зеленський розповів, чи планує щось просити у Байдена під час візиту до США Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно розуміти ситуацію з безпекою в країні, зокрема, чи нададуть союзники допомогу. Однак у президента Сполучених Штатів Джо Байдена він просити нічого не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Приділяти увагу приємніше, ніж просити про щось. Я думаю, що наша країна врешті - решт може сама про себе подбати. Нам необхідне розуміння ситуації з безпекою завтрашнього дня. Я думаю, нам потрібно це знати, тому що ми повинні розуміти і війну, і те, що буде завтра. Чи залишаємося ми самі по собі, одні чи ні. Це різні напрямки. Це пріоритет реформ того чи іншого роду", - заявив Зеленський.

Нагадавши, візит Зеленського до США на зустріч з президентом Джо Байденом планується на кінець липня.

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