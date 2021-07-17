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Візит Зеленського в США, швидше за все, відбудеться в серпні, - джерело

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Субота 17 липня 2021 12:25
Візит Зеленського в США, швидше за все, відбудеться в серпні, - джерело Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Переговори про дату візиту президента Володимира Зеленського до США тривають. Швидше за все, він відбудеться на початку серпня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

"Нових деталей немає. Дата узгоджується. Швидше за все, початок серпня", – уточнив співрозмовник.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що візит Зеленського в Штати в липні вже не відбудеться. Американська сторона нібито пропонує провести його ближче до Дня Незалежності в кінці серпня.

Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що дата і порядок саміту поки знаходиться на стадії узгодження. У Білому домі також заявляли, що дати поки немає.

Як відомо, Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

Очікувалося, що візит Зеленського до США відбудеться наприкінці липня 2021 року.

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