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Держдеп: "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО

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Вашингтон, Вівторок 22 червня 2021 02:13
Держдеп: "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО Фото: США заявили про загрозу Україні через Північний потік-2 (nord-stream2.com)
Автор: Артур Родивилов

Російський " Північний потік-2" підриває безпеку України та країн Східної Європи. Позиція адміністрації США щодо газопроводу залишається гранично ясною у світлі прийнятих рішень щодо санкцій.

Про це розповів виконуючий обов'язки помічника глави американського дипломатичного відомства у справах Європи та Євразії Філіп Рікер.

Він зазначив, що трубопровід є російським геополітичним проектом.

"Він загрожує європейській енергетичній безпеці та підриває безпеку України та інших східноєвропейських країн, включаючи східний фланг НАТО", - пояснив Рікер.

За його словами, Вашингтон ввів санкції проти чотирьох російських юридичних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу від Росії до Німеччини. Йдеться про чотири російські судна.

Він уточнив, що споруда "Північного потоку-2" була закінчена більш ніж на 90%, коли адміністрація США приступила до своїх обов'язків у січні 2021 року. Рікер звернув увагу, що не допустити будівництво газопроводу було складно, в тому числі з новими санкціями.

Нагадаємо, помічник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська влада продовжить вводити санкції проти російських компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, раніше США скасували санкції проти оператора російського газопроводу Nord Stream 2 AG, хоча у Держдепу і Білого дому були розбіжності з цього питання.

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Північний потік-2
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