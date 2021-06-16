У Білого дому і Держдепу були розбіжності через скасування санкцій проти Nord Stream, - WP

В адміністрації Джо Байдена були розбіжності з питання політики щодо Росії. Особливо викликали розбіжності санкції проти оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG.

Стверджується, що Держдеп виступав на користь обмежень, а президент - проти.

Держсекретар Ентоні Блінкен, його перший заступник Венді Шерман і заступник з політичних справ Вікторія Нуланд рекомендували ввести санкції проти будівництва газопроводу для його повного блокування.

Вони пропонували не робити винятків для Nord Stream 2 AG і глави оператора. Білий дім вважав, що санкції проти оператора серйозно погіршать відносини з Німеччиною і що не потрібно ставити їх під загрозу