ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ спростувала, що затримані у Росії українці були її агентами

Новость на русском →
Київ, Четвер 02 грудня 2021 12:46
СБУ спростувала, що затримані у Росії українці були її агентами Фото: Служба безпеки України (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

Служба безпеки України спростовує, що затримані в Росії українці Ігор та Зіновій Ковалі є її агентами. У спецслужбі зазначають, що заяви російської ФСБ слід розглядати "виключно через призму гібридної війни".

Про це у коментарі РБК-Україна заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, одне з головних завдань СБУ - боротьба з іноземним шпигунством і підривною діяльністю на території України. Він також зазначив, що у листопаді викрили кадрових співробітників ФСБ, які скоїли понад 5 000 кібератак на державні органи України.

"Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка ще раз прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками", - додав Дехтяренко.

Нагадаємо, сьогодні російська ФСБ заявила про затримання трьох нібито співробітників українських спецслужб - Ігоря та Зіновія Ковалів, а також Олександра Цилика. Їх запідозрили у шпигунстві та підготовці теракту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація
NEWS
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
DAILY
Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати