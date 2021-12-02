ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Путіна відреагували на слова Зеленського про Крим: пряма загроза Росії

Новость на русском →
Москва, Четвер 02 грудня 2021 13:35
У Путіна відреагували на слова Зеленського про Крим: пряма загроза Росії Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Заяву президента України Володимира Зеленського щодо необхідності повернення окупованого Криму в Росії розцінюють як пряму загрозу. І сприймають як готовність використати всі можливості щодо півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Ми аналізуємо висловлювання Зеленського, взяти вчорашнє висловлювання щодо російської проблематики. Виступаючи в парламенті Зеленський говорив, що повернення Криму має стати головною метою та філософією України. Фактично ми бачимо це як пряму загрозу, висловлену на адресу Росії", - зазначив він.

За його словами, Кремль сприймає ці слова як готовність України використати всі можливості, щоби повернути окупований Крим.

Нагадаємо, раніше у Путіна заявили, що стурбовані словами Зеленського про сильну українську армію та готовність її використати.

Напередодні в Кремлі наголосили, що поки що складно говорити, коли Росія може визнати так звані "ЛДНР".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Крим
NEWS
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
DAILY
Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати