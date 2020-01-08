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Державіаслужба проведе позапланові перевірки в МАУ

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 12:37
Державіаслужба проведе позапланові перевірки в МАУ
Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

Також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній

Державіаслужба проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів МАУ після авіакатастрофи в Ірані. Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook.

Також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній.

"Рішенням Державіаслужби польоти в повітряному просторі Ірану заборонені українським авіакомпаніям з 00.00 9 січня 2020 до з'ясування причин катастрофи", - додав Криклій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав доручення генеральному прокурору Руслану Рябошапку відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Зеленський також заявив, що буде проведена перевірка льотної придатності всього цивільного флоту.

Крім того, опублікований список жертв авіакатастрофи в Ірані, в результаті якої загинули 176 людей, серед яких 11 українців.

В Ірані заявили, що причиною катастрофи літака МАУ стала пожежа в моторному відсіку.

Нагадаємо, організація "Червоний півмісяць" повідомила, що немає шансів впізнати кого-небудь із загиблих під час катастрофи українського літака в Ірані.

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