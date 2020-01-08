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Госавиаслужба проведет внеплановые проверки в МАУ

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 12:37
Госавиаслужба проведет внеплановые проверки в МАУ
Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний

Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ после авиакатастрофы в Иране. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний.

"Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января 2020 до выяснения причин катастрофы", - добавил Криклий.

Напомним, президент Владимир Зеленский дал поручение генеральному прокурору Руслану Рябошапку открыть уголовное производство из-закатастрофы самолета МАУ в Тегеране. Зеленский также заявил, что будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.

Кроме того, опубликован список жертв авиакатастрофы в Иране, в результате которой погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев.

В Иране заявили, что причиной катастрофы самолета МАУ стал пожар в моторном отсеке.

Напомним, организация "Красный полумесяц" сообщила, что нет шансов опознать кого-нибудь из погибших во время катастрофы украинского самолета в Иране.

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