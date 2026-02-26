Горят "Эпицентр" и авто, повреждены дома и инфраструктура: все об атаке на Запорожье

Россияне устроили массированный обстрел Запорожской области ночью 26 февраля. В результате горят "Эпицентр" и авто, еще один ТЦ также поврежден, и это еще не все о последствиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.
Сначала Федоров написал об угрозе применения дронов, КАБов, баллистики и тактической авиации в области - стало известно о первых взрывах. Далее появилось сообщение с соответствующими кадрами о поврежденном частном доме и горящем авто.
Затем глава ОВА сообщил о повторных взрывах в Запорожье и поврежденном торговом центре, а также опубликовал видео с места ЧП.
Стало также известно об ударах по инфраструктуре области и еще одном ТЦ, который оказался под обстрелом. Выяснилось, что горит "Эпицентр".
Впоследствии стало известно, что в Запорожье горит несколько этажей поврежденной многоэтажки. В одной из квартир заблокирован человек.
Предварительно, было нанесено 12 вражеских ударов по одному только городу Запорожье.
Как известно, враг регулярно наносит удары по Запорожью и области. Например, 24 февраля также произошел сильный обстрел - в результате атак пострадали пять человек, включая ребенка, а несколько многоквартирных домов и объектов инфраструктуры получили повреждения.
Также недавно Россия ударила по Запорожью, в результате чего произошел масштабный пожар. Также пострадала инфраструктура - без света остались более 10 тысяч человек.