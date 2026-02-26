Горять "Епіцентр" та авто, пошкоджені будинки та інфраструктура: все про атаку на Запоріжжя

Спершу Федоров написав про загрозу застосування дронів, КАБів, балістики та тактичної авіації в області - стало відомо про перші вибухи. Далі з'явилось повідомлення з відповідними кадрами про пошкоджений приватний будинок та палаюче авто.

Фото: приватний будинок після обстрілу (Запорізька ОВА)

Потім глава ОВА повідомив про повторні вибухи на Запоріжжі та пошкоджений торговий центр, а також опубілкував відео з місця НП.

Стало також відомо про удари по інфраструктурі області та ще один ТЦ, який опинився під обстрілом. З'ясувалося, що горить "Епіцентр".

Згодом стало відомо, що на Запоріжжі горить декілька поверхів пошкодженої багатоповерхівки. В одній із квартир заблоковано людину.

Попередньо, було завдано 12 ворожих ударів по самому лише місту Запоріжжя.

Оновлено о 4:47

Федоров показав кадри палаючої багатоповерхівки на Запоріжжі.