Горять "Епіцентр" та авто, пошкоджені будинки та інфраструктура: все про атаку на Запоріжжя

Росіяни влаштували масований обстріл Запорізької області вночі 26 лютого. В результаті горять "Епіцентр" та авто, ще один ТЦ також пошкоджено, та це ще не все про наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.
Читайте також: Росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя: фото, відео і всі наслідки
Спершу Федоров написав про загрозу застосування дронів, КАБів, балістики та тактичної авіації в області - стало відомо про перші вибухи. Далі з'явилось повідомлення з відповідними кадрами про пошкоджений приватний будинок та палаюче авто.
Потім глава ОВА повідомив про повторні вибухи на Запоріжжі та пошкоджений торговий центр, а також опубілкував відео з місця НП.
Стало також відомо про удари по інфраструктурі області та ще один ТЦ, який опинився під обстрілом. З'ясувалося, що горить "Епіцентр".
Згодом стало відомо, що на Запоріжжі горить декілька поверхів пошкодженої багатоповерхівки. В одній із квартир заблоковано людину.
Попередньо, було завдано 12 ворожих ударів по самому лише місту Запоріжжя.
Оновлено о 4:47
Федоров показав кадри палаючої багатоповерхівки на Запоріжжі.
Як відомо, ворог регулярно завдає ударів по Запоріжжю та області. Наприклад, 24 лютого також стався сильний обстріл - унаслідок атак постраждали п'ятеро людей, включно з дитиною, а кілька багатоквартирних будинків та об'єктів інфраструктури зазнали пошкоджень.
Також нещодавно Росія вдарила по Запоріжжю, в результаті чого сталась масштабна пожежа. Також постраждала інфраструктура - без світла лишились понад 10 тисяч людей.