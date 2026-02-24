Удар по Запорожью: разрушенные дома и пятеро раненых, среди них — ребенок
В Запорожье зафиксированы последствия ударов беспилотных летательных аппаратов, которые нанесли российские войска в ночь на 24 февраля. В результате атак пострадали пятеро человек, включая ребенка, а несколько многоквартирных домов и объектов инфраструктуры получили повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в сети Telegram и на публикацию ГСЧС.
Удары беспилотников и пострадавшие
23 февраля, в период с 23:10 до 23:45, по Запорожью были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами. В результате атак травмировано пять человек, среди которых одна дитя.
По одной из локаций дроны попали в производственное здание рядом с девятиэтажным жилым домом — пожар охватил площадь 200 кв. м, также повреждены соседние здания.
На второй локации зафиксированы попадания по открытой территории недалеко от жилых массивов. Пострадали пять пятиповерховых домов и припаркованные автомобили.
Работа экстренных служб
На местах работают все экстренные службы города, задействованы силы и средства Главного управления ДСНС в Запорожской области для ликвидации последствий атак.
Коммунальные службы уже приступили к восстановлению поврежденных зданий, а социальные службы фиксируют ущерб, нанесенный городу.
В течение четырех лет жители и специалисты ежедневно противостоят атакам, сохраняя работу инфраструктуры и поддерживая порядок в Запорожье.
Каждый новый удар фиксируется и оперативно устраняется, что позволяет минимизировать последствия и поддерживать безопасность населения.
Напоминаем, что в Николаеве 23 февраля произошел взрыв на территории неработающей автозаправочной станции, в результате которого пострадали семь сотрудников патрульной полиции. На месте происшествия работают экстренные службы, ведется расследование причин инцидента, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Отметим, что вечером 23 февраля в одном из районных отделений полиции Днепра произошел взрыв, в результате которого было зафиксировано повреждение здания. На месте инцидента работают правоохранители и экстренные службы для выяснения причин и устранения последствий происшествия.