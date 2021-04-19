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Українські дзюдоїсти привезли з Чемпіонату Європи одну срібну медаль

Новость на русском → Лісабон, Понеділок 19 квітня 2021 09:55
Українські дзюдоїсти привезли з Чемпіонату Європи одну срібну медаль Фото: Дар'я Білодід завоювала єдину медаль для України (eju.net)
Автор: Ігор Литвиненко

У столиці Португалії Лісабоні завершився Чемпіонат Європи з дзюдо. Українські спортсмени завоювали лише одну медаль - "срібло" в активі Дар'ї Білодід (вагова категорія до 48 кг).

Про це повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України.

Єдина медаль була завойована у перший день змагань, 16 квітня. Причому Україна могла розраховувати і на "золото", але Білодід в півфінальній сутичці з росіянкою Іриною Боргова отримала травму ліктя і не змогла вийти у фінал. У підсумку золота медаль дісталася дзюдоїстці з Косово Дістрії Красінскі.

"На останніх секундах півфінальній сутичці з росіянкою Боргова мені вдалося кинути її на іппон, після чого пролунала команда "Мате", закінчився час сутички. Однак моя суперниця продовжувала виконувати больовий прийом, ламати мені руку. Тим самим я травмувала собі лікоть. На щастя, все обійшлося незначною травмою, однак у підсумку ми прийняли рішення поберегти руку, і не виходити на фінальну сутичку", - заявила після поєдинку з росіянкою Білодід.

Ще одну медаль Україні могла принести в останній день змагань Єлизавета Калініна (до 73 кг), але в сутичці за "бронзу" вона поступилася португальської дзюдоїстці Рохеле Нунес.

Всього в Лісабоні Україну представляли 11 українських дзюдоїстів - 4 чоловіки та 7 жінок.

Нагадаємо, що нещодавно завершився Чемпіонат Європи з важкої атлетики в Москві, де Україна стала переможцем медального заліку. Українські спортсмени завоювали чотири золотих і по одній срібній та бронзовій медалі.

Також РБК-Україна писало, що Дарину Білодід визнавали найкращою дзюдоисткой 2019-2020 років.

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