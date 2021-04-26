Україна виграла три "бронзи" на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

У польській Варшаві завершився Чемпіонат Європи з боротьби . Українські борці греко-римського стилю завоювали три бронзові медалі європейської першості.

Про це повідомляє Федерація України з греко-римської боротьби .

У загальнокомандному заліку українська збірна з греко-римської боротьби посіла четверте місце.

Так, вчора бронзові медалі виграли Віктор Петрик (до 60 кг) і Максим Євтушенко (до 72 кг). Петрик у боротьбі за "бронзу" здолав білоруса Гліба Макаренка, А Євтушенка - поляка Романа Покурковскі. Днем раніше бронзову медаль ЧЄ завоював Жан Беленюк (до 85 кг), вигравши у німця Максиміліана Кудлу.

Нагадавши, Українки на ЧЄ по боротьбі завоювали шість медалей, дві з яких - золотих. У загальнокомандному заліку жіноча збірна України посіла друге місце.

Також РБК-Україна писало, що українські борці вільного стилю завоювали три "бронзи" і одне "срібло", що дозволило стати Україні другою у командному медальному заліку.

Зазначимо, нещодавно також завершився Чемпіонат Європи з дзюдо. Україна завоювала одну медаль - "срібло" у Дар'ї Білодід.