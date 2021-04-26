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Україна виграла три "бронзи" на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Новость на русском → Варшава, Понеділок 26 квітня 2021 09:31
Україна виграла три "бронзи" на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби Фото: Українські " класики "повернулися з Варшави з трьома" бронзами " (borba.com.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

У польській Варшаві завершився Чемпіонат Європи з боротьби. Українські борці греко-римського стилю завоювали три бронзові медалі європейської першості.

Про це повідомляє Федерація України з греко-римської боротьби.

Так, вчора бронзові медалі виграли Віктор Петрик (до 60 кг) і Максим Євтушенко (до 72 кг). Петрик у боротьбі за "бронзу" здолав білоруса Гліба Макаренка, А Євтушенка - поляка Романа Покурковскі. Днем раніше бронзову медаль ЧЄ завоював Жан Беленюк (до 85 кг), вигравши у німця Максиміліана Кудлу.

У загальнокомандному заліку українська збірна з греко-римської боротьби посіла четверте місце.

Україна виграла три &quot;бронзи&quot; на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Нагадавши, Українки на ЧЄ по боротьбі завоювали шість медалей, дві з яких - золотих. У загальнокомандному заліку жіноча збірна України посіла друге місце.

Також РБК-Україна писало, що українські борці вільного стилю завоювали три "бронзи" і одне "срібло", що дозволило стати Україні другою у командному медальному заліку.

Зазначимо, нещодавно також завершився Чемпіонат Європи з дзюдо. Україна завоювала одну медаль - "срібло" у Дар'ї Білодід.

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