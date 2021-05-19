ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українець Романчук став чемпіоном Європи з плавання

Новость на русском →
Будапешт, Середа 19 травня 2021 21:29
Українець Романчук став чемпіоном Європи з плавання Фото: Михайло Романчук, чемпіон Європи з плавання (facebook.com/misharomanchuk7)
Автор: Дмитро Левицький

Український спортсмен Михайло Романчук сьогодні, 19 травня, здобув перемогу на Чемпіонаті Європи з плавання у Будапешті. Романчук виборов "золото" своїй коронній дистанції 1500 метрів.

Про це повідомила Федерація плавання України.

"Михайло Романчук впевнено виграє в італійця Григоріо Пальтеньєрі на своїй коронній дистанції 1500 метрів вільним стилем і стає чемпіоном Європи з результатом 14:39.89", - заявили у федерації.

Нагадаємо, на Чемпіонаті Європи з боротьби, який проходив у Варшаві, українські спортсменки вибороли шість медалей, зокрема два "золота".

До цього українські дзюдоїсти привезли з Чемпіонату Європи одну срібну медаль. "Срібло" виборола українка Дар'я Білодід.

Крім того, у квітні пройшов Чемпіонат Європи з важкої атлетики в Москві, де Україна стала переможцем медального заліку

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт спорт чемпионат Европы плавание
NEWS
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
DAILY
Теракти в школах. Як уникнути загрози для дітей та вчителів в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Теракти в школах. Як уникнути загрози для дітей та вчителів в Україні