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Гірська громада Луганської області окупована російськими військами, - голова ВА

Фото: Гірська громада Луганської області окупована російськими військами (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На сьогоднішній день Гірська громада в Луганській області повністю окупована. В околицях йдуть незначні локальні бої з окупантами.

Про це заявив голова військової адміністрації Гірської громади Андрій Бабченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо".

"Попри те, що біля Золотого був міцний укріпрайон, прорив був у напрямку Горіхове - Тошківка. Окупанти зайшли з двох сторін, одна частина вийшла на тил" , а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина рухалася в напрямку Гірського і Золотого", - заявив він.

Бабченко підкреслив, що зараз на цих територіях встановлюється окупаційний режим.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські війська посилили наступ в Луганській області. Окупанти застосовують танки та авіацію.

Крім того, війська РФ кинули всі сили, щоб окупувати всю Луганську область найближчим часом.

Додамо, що раніше глава Луганської ОВК повідомляв, що українським захисникам вдалося відбити атаку на Лисичанськ.

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