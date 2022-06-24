Горская община Луганской области оккупирована российскими войсками, - глава ВА

На сегодняшний день Горская община в Луганской области полностью оккупирована. В окрестностях идут незначительные локальные бои с оккупантами.

Об этом заявил глава военной администрации Горской общины Андрей Бабченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Еспресо" .

"Несмотря на то, что возле Золотого был крепкий укрепрайон, прорыв был по направлению Орехово - Тошковка. Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл" , а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого", - заявил он.

Бабченко подчеркнул, что сейчас на этих территориях устанавливается оккупационный режим.