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Росіяни кинули всі сили на захоплення Луганської області, - Гайдай

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Україна, Четвер 23 червня 2022 20:46
Росіяни кинули всі сили на захоплення Луганської області, - Гайдай Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (Telegram.Luhanska.vtsa)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни кинули всі сили, щоб окупувати всю Луганську область найближчим часом. Бої тривають по всіх напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У Сєвєродонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд, не виключаємо можливості відходу на нові більш укріплені позиції", - сказав голова Луганської ОВА.

Він додав, нині Лисичанськ під щільними обстрілами.

"Ми продовжуємо підтримувати життєдіяльність міста, гумвантажі завозяться щоденно, "тиха" евакуація триває - сьогодні виїхали близько 40 людей", - сказав Гайдай.

У разі окупації Сєвєродонецька люди, що переховуються в укриттях "Азоту", стануть заручниками росіян, заявляє очільник військової адміністрації. Вихід буде тільки на окуповану частину Луганської області.

За його словами, на нещодавно окупованих територіях росіяни вже розпочали так звану "фільтрацію".

"Полюють за активістами та людьми, причетними до військової справи, в полі зору також родичі таких категорій людей. Чоловіків змушують йти воювати проти України, тобто використовують як "гарматне м‘ясо", - додав очільник Луганської області.

Нагадаємо, кремлівські найманці продовжують вести обстріл по цивільній інфраструктурі низки населених пунктів.

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