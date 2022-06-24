ЗСУ відбили атаку на Лисичанськ, але росіяни зайшли до Миколаївки, - Гайдай

Українським захисникам вдалося відбити атаку на Лисичанськ Луганської області. Тим часом ворог зміг окупувати Миколаївку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганськї ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, в Лисичанську знайдені тіла двох загиблих, а пораненого чоловіка госпіталізовано до Чернівців.

"Лисичанськ та Борівське витримали авіаційні удари. Зі всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці", - повідомив Гайдай.

Він розповів, що в Сєвєродонецьку окупанти пошкодили територію "Азот" та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький та Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости.

"Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села", - зазначив Гайдай.

Також, вчора та сьогодні зранку окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії.

При цьому ЗСУ змогли успішно відбити наступ ворога в районі Борівського.

"Крім того, наші воїни відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили відступити. Втім, силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою", - підсумував Гайдай.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські війська посилили наступ в Луганській області. Окупанти застосовують танки та авіацію.

Також ми писали, що росіяни захопили Тошківку Луганської області та намагаються оточити українські війська в районі траси Лисичанськ - Бахмут.

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