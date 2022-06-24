Гірська громада Луганської області окупована російськими військами, - голова ВА

На сьогоднішній день Гірська громада в Луганській області повністю окупована. В околицях йдуть незначні локальні бої з окупантами.

Про це заявив голова військової адміністрації Гірської громади Андрій Бабченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо" .

"Попри те, що біля Золотого був міцний укріпрайон, прорив був у напрямку Горіхове - Тошківка. Окупанти зайшли з двох сторін, одна частина вийшла на тил" , а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина рухалася в напрямку Гірського і Золотого", - заявив він.

Бабченко підкреслив, що зараз на цих територіях встановлюється окупаційний режим.