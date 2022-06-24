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Горская община Луганской области оккупирована российскими войсками, - глава ВА

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Луганская область, Пятница 24 июня 2022 12:37
Горская община Луганской области оккупирована российскими войсками, - глава ВА Фото: Горская община Луганской области оккупирована российскими войсками (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На сегодняшний день Горская община в Луганской области полностью оккупирована. В окрестностях идут незначительные локальные бои с оккупантами.

Об этом заявил глава военной администрации Горской общины Андрей Бабченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Еспресо".

"Несмотря на то, что возле Золотого был крепкий укрепрайон, прорыв был по направлению Орехово - Тошковка. Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл" , а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого", - заявил он.

Бабченко подчеркнул, что сейчас на этих территориях устанавливается оккупационный режим.

Напомним, по данным Генштаба, российские войска усилили наступление в Луганской области. Оккупанты применяют танки и авиацию.

Кроме того, войска РФ бросили все силы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время.

Добавим, что ранее глава Луганской ОВА сообщал, что украинским защитникам удалось отбить атаку на Лисичанск.

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