Горская община Луганской области оккупирована российскими войсками, - глава ВА
На сегодняшний день Горская община в Луганской области полностью оккупирована. В окрестностях идут незначительные локальные бои с оккупантами.
Об этом заявил глава военной администрации Горской общины Андрей Бабченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Еспресо".
"Несмотря на то, что возле Золотого был крепкий укрепрайон, прорыв был по направлению Орехово - Тошковка. Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл" , а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого", - заявил он.
Бабченко подчеркнул, что сейчас на этих территориях устанавливается оккупационный режим.
Напомним, по данным Генштаба, российские войска усилили наступление в Луганской области. Оккупанты применяют танки и авиацию.
Кроме того, войска РФ бросили все силы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время.
Добавим, что ранее глава Луганской ОВА сообщал, что украинским защитникам удалось отбить атаку на Лисичанск.