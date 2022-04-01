В тимчасово окупованому Мелітополі викрали директорів трьох шкіл. Напередодні вони відмовлялися співпрацювати з російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової в Telegram .

"Напередодні ввечері окупанти прийшли додому до трьох директорів 0 Анжеліни Коваленко, Олени Галацан і Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку", - написала Денисова.

Омбудсмен підкреслила, що всі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з окупантами, тому написали заяви на звільнення.

У свою чергу самопроголошений "мер" Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим видворити неслухняних адміністраторів шкіл з міста.

Вона підкреслила, що викраденням російські бойовики грубо порушують статті 3 і 34 Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.