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В тимчасово окупованому Мелітополі викрали директорів трьох шкіл

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Мелітополь, П'ятниця 01 квітня 2022 17:54
В тимчасово окупованому Мелітополі викрали директорів трьох шкіл Фото: в тимчасово окупованому Мелітополі викрали директорів трьох шкіл (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

В тимчасово окупованому Мелітополі викрали директорів трьох шкіл. Напередодні вони відмовлялися співпрацювати з російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової в Telegram.

"Напередодні ввечері окупанти прийшли додому до трьох директорів 0 Анжеліни Коваленко, Олени Галацан і Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку", - написала Денисова.

Омбудсмен підкреслила, що всі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з окупантами, тому написали заяви на звільнення.

У свою чергу самопроголошений "мер" Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим видворити неслухняних адміністраторів шкіл з міста.

Вона підкреслила, що викраденням російські бойовики грубо порушують статті 3 і 34 Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

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