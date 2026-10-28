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Горизонт в 4 месяца и оценка рисков: как "Метинвест" адаптирует бизнес к условиям войны

17:30 28.10.2026 Ср
3 мин
aimg Сергей Новиков
Горизонт в 4 месяца и оценка рисков: как "Метинвест" адаптирует бизнес к условиям войны "Метинвест" изменил подходы к бизнес-планированию (фото: metinvestholding.com)
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Война вынудила "Метинвест" перейти к постоянному пересмотру сценариев. Годовой бизнес-план сохранился, но теперь он включает в себя базовый сценарий, риски и резервы на случай непредвиденных событий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление финансового директора Группы "Метинвест" Юлии Данковой.

Как рассказала Данкова во время 24th Ukrainian CFO Forum в Киеве, после очередного российского удара 17 октября предприятия "Метинвеста" не работают, но компания формирует план работы на следующие четыре месяца.

"Этот цикл охватит и два месяца в следующем году", - говорит она.

Как "Метинвест" меняет подходы к планированию из-за войны

Ежемесячно "Метинвест" пересматривает ситуацию на рынке, производственные возможности, маржинальность, денежные потоки и бюджет.

Причина - условия могут измениться буквально за несколько недель. Среди факторов, заставляющих оперативно пересматривать планы, Данкова называет:

  • российские удары;
  • остановку черноморских портов;
  • квоты ЕС на импорт стали;
  • изменения в программах.

"Мы фиксируем один из сценариев, в который больше всего верим и который готовы защитить. Потом формируем резервы: что можем сделать дополнительно, даже если этот сценарий достаточно агрессивен по планированию", - пояснила Данкова

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"Далее определяем риски и отслеживаем, какие резервы удалось использовать, какие риски сбылись и сколько "черных лебедей" прилетело. То есть чего мы не предусмотрели", - добавила она.

Как выглядит адаптивное управление

Если нарушается морская логистика, груз приходится перенаправлять через Польшу и Румынию. Если возникают проблемы с сырьем, компания ищет альтернативных поставщиков и заново рассчитывает на экономику производства.

Отдельным фактором стало введение экопошлины CBAM: по словам Данковой, в прошлом году "Метинвест" утвердил бизнес-план в декабре, но уже в начале января был вынужден пересмотреть его после того, как Украина не получила исключения из европейского углеродного механизма.

"Сегодня бизнес должен быть готов постоянно пересматривать свои планы. Главная задача - быстро понимать, как изменение одного фактора влияет на весь бизнес", - объясняет она.

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В "Метинвесте" называют такой подход адаптивным управлением. Основные показатели продаж, производства и маржинальности теперь пересматриваются не только в годовом планировании, но и на бюджетных комитетах и ​​еженедельных оперативных совещаниях.

По словам Данковой, именно быстрота принятия решений и координация между финансовыми, коммерческими и операционными командами сегодня позволяют крупному бизнесу работать в условиях постоянной неопределенности.

Ранее СМИ подсчитали, что если в 2021 году горно-металлургический комплекс формировал около 10,3% ВВП Украины, то уже в 2023 году его доля составляла 5,7%, а в 2025-м - 5,5%. Для 2026 этот прогноз составляет около нуля.

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