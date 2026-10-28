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Горизонт у 4 місяці та оцінка ризиків: як "Метінвест" адаптує бізнес до умов війни

17:30 28.10.2026 Ср
3 хв
aimg Сергій Новіков
Горизонт у 4 місяці та оцінка ризиків: як "Метінвест" адаптує бізнес до умов війни "Метінвест" змінив підходи до бізнес-планування (фото: metinvestholding.com)
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Війна змусила "Метінвест" перейти до постійного перегляду сценаріїв. Річний бізнес-план зберігся, але тепер він включає базовий сценарій, ризики та резерви на випадок непередбачуваних подій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву фінансової директорки Групи "Метінвест" Юлії Данкової.

Як розповіла Данкова під час 24th Ukrainian CFO Forum у Києві, після чергового російського удару 17 жовтня підприємства "Метінвесту" не працюють, але компанія формує план роботи на наступні чотири місяці.

"Цей цикл охопить і два місяці наступного року", - каже вона.

Як "Метінвест" змінює підходи до планування через війну

Щомісяця "Метінвест" переглядає ситуацію на ринку, виробничі можливості, маржинальність, грошові потоки та бюджет.

Причина - умови можуть змінитися буквально за кілька тижнів. Серед факторів, які змушують оперативно переглядати плани, Данкова називає:

  • російські удари;
  • зупинку чорноморських портів;
  • квоти ЄС на імпорт сталі;
  • зміни в державних програмах.

"Ми фіксуємо один зі сценаріїв, у який найбільше віримо і який готові захистити. Потім формуємо резерви: що можемо зробити додатково, навіть якщо цей сценарій досить агресивний за плануванням", - пояснила Данкова.

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"Далі визначаємо ризики й відстежуємо, які резерви вдалося використати, які ризики справдилися і скільки "чорних лебедів" прилетіло. Тобто, чого ми не передбачили", - додала вона.

Як виглядає адаптивне управління

Якщо порушується морська логістика, вантажі доводиться перенаправляти через Польщу та Румунію. Якщо виникають проблеми з сировиною, компанія шукає альтернативних постачальників і заново розраховує економіку виробництва.

Окремим фактором стало запровадження екомита CBAM: за словами Данкової, минулого року "Метінвест" затвердив бізнес-план у грудні, але вже на початку січня був змушений його переглянути після того, як Україна не отримала винятку з європейського вуглецевого механізму.

"Сьогодні бізнес має бути готовим постійно переглядати свої плани. Головне завдання - швидко розуміти, як зміна одного чинника впливає на весь бізнес", - пояснює вона.

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У "Метінвесті" називають такий підхід адаптивним управлінням. Основні показники продажів, виробництва та маржинальності тепер переглядаються не лише під час річного планування, а й на бюджетних комітетах та щотижневих оперативних нарадах.

За словами Данкової, саме швидкість ухвалення рішень і координація між фінансовими, комерційними та операційними командами сьогодні дозволяють великому бізнесу працювати в умовах постійної невизначеності.

Раніше ЗМІ порахували, що якщо у 2021 році гірничо-металургійний комплекс формував близько 10,3% ВВП України, то вже у 2023 році його частка становила 5,7%, а у 2025-му - 5,5%. Для 2026 року цей прогноз становить близько нуля.

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