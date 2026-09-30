Минус 10% ВВП: какие последствия будет иметь остановка украинской металлургии

Украинская металлургия оказалась в самом глубоком кризисе за годы войны. Из-за серии ударов РФ, блокады портов, удорожания железнодорожной логистики и торговых ограничений ЕС остановились предприятия, которые обеспечивали около 90% производства стали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал NV.

Удары РФ остановили ключевые метпредприятия

По данным издания, в сентябре 2026 года российскими баллистическими ракетами были атакованы четыре крупных металлургических предприятия.

Три из них после ударов остановили работу. Среди наиболее пострадавших - "Запорожсталь", "Каметсталь", ArcelorMittal Кривой Рог и Днепровский металлургический завод.

Наибольшие разрушения испытала "Запорожсталь": предприятие было атаковано 11 и 27 августа, а также 12 и 17 сентября, всего - 17 баллистических ракет.

В результате атак погибли восемь работников, еще 31 человек получил ранения. После первой августовской атаки завод остановил производство.

Позже ArcelorMittal Кривой Рог сообщил, что не сможет возобновить нормальную работу до завершения войны.

"Мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать ArcelorMittal Кривой Рог. Мы обсуждаем будущее завода с правительством Украины и сосредоточимся на сохранении инфраструктуры, чтобы после возвращения мира оставались возможности для возобновления производства", - заявил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.

Атаки на металлургические предприятия (инфографика NV)

По оценке NV, остановленные предприятия совокупно обеспечивали около 90% украинского производства стали. На них и благодаря их работе было занято более 30 тыс. человек.

Руководитель офиса генерального директора "Метинвеста" Александр Водовиз ранее заявлял Financial Times, что из-за остановки ключевых заводов ситуация стала критической.

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"По состоянию на сегодняшний день Украина больше не имеет металлургической промышленности", - сказал он.

Состояние отрасли затрудняют не только прямые разрушения. Металлургические компании одновременно сталкиваются с блокадой черноморских портов, удорожанием железнодорожных перевозок, сокращением квот ЕС и действием CBAM.

От 10,3% ВВП до почти нуля: как изменилась роль металлургии

Падение производства уже отражается в состоянии экономики. Если в 2021 году горно-металлургический комплекс формировал около 10,3% ВВП Украины, то уже в 2023 году его доля составляла 5,7%, а в 2025-м – 5,5%. Для 2026 этот прогноз составляет около нуля.

В результате кризис металлургии грозит не только падением производства стали, но и потерей рабочих мест, валютной выручки, налоговой выручки и промышленной базы, от которой зависит будущее восстановление страны.