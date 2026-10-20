Без людей восстановление невозможно: в "Метинвесте" назвали ключевой вызов для металлургии

Украинская металлургия столкнулась одновременно с несколькими серьезными вызовами, где главные - не только возобновление производства после российских атак, но и сохранение коллективов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента корпоративных коммуникаций Группы "Метинвест" Олега Давиденко.

Металлургия под давлением

"После остановки предприятий из-за обстрелов, проблем с портами и ограничения ЕС главным вызовом становится содержание квалифицированных работников, без которых восстановить отрасль будет невозможно", - отметил Давыденко.

По его словам, горно-металлургическая отрасль оказалась под одновременным давлением трех факторов:

российских обстрелов;

блокады черноморских портов;

торговых ограничений Евросоюза.

После атак производство на обоих украинских металлургических предприятиях "Метинвеста" остановилось. Два из четырех горно-обогатительных комбинатов находятся в простое, еще два загружены менее чем на 50%.

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В таких условиях, отмечает Давыденко, главной проблемой становится не столько поиск денег на ремонт, сколько сохранение профессиональных команд.

"Найти средства и восстановить оборудование рано или поздно возможно. Гораздо сложнее будет найти квалифицированных специалистов. Если наступит момент, когда у нас будут стены, оборудование и деньги, но у нас нет людей, чтобы возобновить производство, - это будет катастрофа", - сказал он.

Как "Метинвест" поддерживает работников

По словам Давиденко, даже после остановки производства компания продолжает выплачивать зарплаты и привлекает работников к другим работам - разбору завалов, оценке повреждений и подготовке к возобновлению предприятий.

Он подчеркнул, что компания не рассматривает нынешнюю ситуацию как простую консервацию.

"Мы не говорим о простой или консервации производства. Мы говорим о возобновлении. Мы не знаем, когда и как это произойдет, но уже сегодня привлекаем каждого работника к оценке повреждений и планированию восстановления", - говорит Давиденко.

Риски от потери специалистов

Потеря кадров, по его словам, будет иметь последствия далеко за пределами самой металлургии, ведь одно рабочее место в ГМК создает еще до восьми рабочих мест в сопредельных отраслях.

Сейчас в "Метинвесте" работают около 40 тыс. человек, еще около 8,5 тыс. сотрудников служат в Силах обороны Украины.

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Поэтому массовая потеря кадров в металлургии может означать рост безработицы, трудовую миграцию и потерю специалистов, которых после войны трудно будет вернуть.

Ветеранские программы

Отдельным направлением для компании остается возвращение ветеранов к гражданской работе. "Метинвест" развивает программы адаптации, готовит руководителей и коллективы для работы с ветеранами и поддерживает связь с мобилизованными сотрудниками и их семьями.

Давиденко подчеркнул, что подготовка к предстоящему восстановлению должна начинаться уже сейчас.

"Главное правило - инвестировать. И начинаться любой инвестиционный проект должен с первой строчки: люди и их компетенции. Поэтому нужно вкладывать в образование и сохранение специалистов", - подытожил он.