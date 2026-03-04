ua en ru
Пылает после удара США: новейший военный корвет Ирана охвачен огнем (фото)

17:29 04.03.2026 Ср
2 мин
Это уже второе иранское судно, пораженное США в течение одних суток
aimg Валерий Ульяненко
Пылает после удара США: новейший военный корвет Ирана охвачен огнем (фото) Фото: корвет Shahid Sayyad Shirazi Ирана (flickr.com)

Иранский военно-морской корвет Shahid Sayyad Shirazi охвачен пламенем вблизи порта Бандар-Аббас после удара США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Clash Report в X.

Читайте также: Конец флота Ирана? В США заявили об уничтожении 17 кораблей и подводной лодки

После атаки на борту возник сильный пожар, над акваторией поднялся густой столб дыма. О возможных пострадавших пока официально не сообщалось.

Что известно о Shahid Sayyad Shirazi

Судно принадлежит к классу Shahid Soleimani - сравнительно новых иранских ракетных кораблей, предназначенных для операций в Персидском заливе.

Эти суда оснащены противокорабельными ракетами и системами противовоздушной обороны и считаются одной из ключевых платформ Корпуса стражей исламской революции на море.

Пылает после удара США: новейший военный корвет Ирана охвачен огнем (фото)Фото: последствия удара США по корвету Shahid Sayyad Shirazi (x.com/clashreport)

Пылает после удара США: новейший военный корвет Ирана охвачен огнем (фото)Фото: последствия удара США по корвету Shahid Sayyad Shirazi (x.com/clashreport)

Стоит отметить, что, по словам иранцев, Shahid Sayyad Shirazi является малозаметным и может патрулировать территорию в 10 тысяч км.

Удар по корвету произошел в районе Бандер-Аббаса - крупнейшего иранского военно-морского узла на побережье Ормузского пролива.

Уничтожение корабля Ирана

Отметим, сегодня, 4 марта, стало известно об уничтожении корабля Ирана в международных водах американской торпедой.

Глава Пентагона Пит Гегсет рассказал, что американская подводная лодка потопила военный корабль Ирана, который "чувствовал себя в безопасности в международных водах".

Он также отметил, что это стало первым потоплением вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны.

Напомним, во время десятой волны ударов израильских ВВС истребители нанесли удар по инфраструктуре аэропорта "Мехрабад" в Тегеране.

В рамках удара были уничтожены системы обороны и обнаружения, которые использовались иранским режимом и представляли угрозу для самолетов израильских ВВС.

