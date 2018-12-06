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Горбатюк розповів про стан справ щодо розгону Євромайдана восени 2013

Новини » Політика    06.12.2018 - 10:59
Горбатюк розповів про стан справ щодо розгону Євромайдана восени 2013
Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

На сьогодні суди розглядають справи відносно 21 обвинувачуваного в розгоні акції студентів

На сьогодні немає жодного вироку обвинуваченим у розгоні акції студентів на Майдані Незалежності (Євромайдана) у листопаді 2013 року. Про це в інтерв'ю РБК-Украина розповів начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, на сьогодні немає жодного вироку тим, кому висунуто підозру або обвинувальний акт у суді саме щодо цих подій.

"Колишній президент країни Віктор Янукович підозрюється в організації розгону мітингу і застосуванні сили співробітниками міліції. Також підозрюються колишні секретар РНБО, його заступник, міністр внутрішніх справ, начальник київської міліції, його заступник, начальник управління громадської безпеки", - зазначив Горбатюк.

Він також підкреслив, що суди розглядають по суті справи 21 обвинувачуваного в розгоні Євромайдана, у тому числі колишнього глави КМДА Олександра Попова, чотирьох командирів "Беркута" і т. д.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозрюваними у так званих справах Майдану проходять 438 осіб.

У листопаді Горбатюк заявляв, що більша частина з 4,7 тис. злочинів проти активістів Майдану розкрита.

 

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Новини України МайданСергей Горбатюк
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